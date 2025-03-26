Kutsala saldırdılar! Vandallar Başkan Erdoğan ve ailesine yine küfrettiler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasına kadar giden süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "sokağa inin" çağrısı sonrası Saraçhane'de polise taş, sopa ve havai fişeklerle saldıran vandallar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yine küfretti.
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