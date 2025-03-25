Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gençlere uyarı: Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz, çok dikkatli olun

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"GENÇLERİMİZİN AİLESİNE VE MİLLETİNE FAYDALI İŞLER YAPMASI BİZİM EN BÜYÜK MURADIMIZDIR"
Sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Ramazan-ı Şerifi'nizi canı gönülden tekrar tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun diyorum. Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.
İnanç ve değerlerine sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim sizin yokluğunuzu yaşatmasın. Gençlerimizin iyi yetişmesi, ailesine ve milletine faydalı işler yapmanız bizim en büyük muradımızdır.
Bizim gençliğimiz, sahte ile hakikiyi ayırt edecek ferasete sahip, ufku ve vicdanıyla zamana yön veren öz güven sahibi bir gençliktir. Cesur bir gençliktir. Bu gençlik sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan gençliktir.
"ELİMİZDEN GELEN NE VARSA YAPIYORUZ"
Bu gençliğin güçlenmesi için son 23 yıldır büyük bri gayretle çalışıyoruz. Bu evlatlarımızın kim olduğunu unutmaması için çaba harcıyoruz. Yüksek öğrenim kurumlarımızı ve üniversite öğrencilerimizi daha iyi imkanlarla buluşturmak için yurt ve burs imkanlarımızı daha da geliştiriyoruz. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz.
2002'de yükseköğrenime ayrılan bütçe 2,5 milyar liraydı. Bugün 488 milyar lirayı buldu. Üniversitelerimizin sayısını 76'dan 208'e yükselttik. Yurt sayısı yalnızca 190 yatak kapasitesi 182 bindi. Bugün 992 bin yatak kapasitesine sahip 862 yurtla üniversite öğrencilerine yüksek standartlı barınma hizmeti sağlıyoruz. Lisans öğrencilerine bugün 3 bin, yüksek lisans 6 bin, doktora düzeyinde 9 bin lira tutarında burs ve kredi veriyoruz.
"BU MİLLETİN UMUDU SİZLERSİNİZ"
Yurtta kalan öğrencilerimize aylık yemek desteği 2022'de 11 liraydı. Bugün 6 bin liraya çıkarttık.
Bu milletin umudu sizlersiniz. Adını duyunca mazlumlarının gözünün parladığı Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Amacımız gençlere güçlü Türkiye bırakmak.
Kardeşi kardeşe kırdırmak için oyunlar oynadılar. Sokağı adres gösterdiler. Gerilimi tırmandırdılar. Gençlerin arasına nefret tohumları serptiler. Gençlerimizi birbirine düşman ettiler.
"VATANI SOKAK TERÖRÜNE TESLİM EDEMEYİZ"
Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz, çok ama çok dikkatli olun. Bu ülke sokakta kurulmadı. Kendi pisliklerini kapatmak için gençleri kullananların ucuz siyasetine kanmayacağız. Millet yolunu kaybedenleri yere serer. Provokasyona izin vermeyeceğiz."