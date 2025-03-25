Son dakika: Başkan Erdoğan’dan gençlere uyarı: Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz, çok dikkatli olun

İnanç ve değerlerine sahip çıkan her bir evladımızın gözlerinden öpüyorum. Rabbim sizin yokluğunuzu yaşatmasın. Gençlerimizin iyi yetişmesi, ailesine ve milletine faydalı işler yapmanız bizim en büyük muradımızdır.

Bizim gençliğimiz, sahte ile hakikiyi ayırt edecek ferasete sahip, ufku ve vicdanıyla zamana yön veren öz güven sahibi bir gençliktir. Cesur bir gençliktir. Bu gençlik sokakları ateşe veren, yakıp yıkan, ağzı ve ahlakı bozuk değil duruşuyla edep ve vakar timsali olan gençliktir.