Başkan Erdoğan'dan Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda önemli açıklamalar!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Üniversiteli Gençlerle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatanı sokak terörüne teslim edemeyiz, çok ama çok dikkatli olun. Bu ülke sokakta kurulmadı. Kendi pisliklerini kapatmak için gençleri kullananların ucuz siyasetine kanmayacağız. Millet yolunu kaybedenleri yere serer." dedi.
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