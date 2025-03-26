Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e boykot tepkisi: Siyasi müflis gibi davranıyor

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "boykot" tepkisi | Video

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRIYORLAR"

İsrail, 471 gün boyunca Filistinlilerin üzerine bomba yağdırırken, siyonist destekçisi kimi şirketler için "boykot" kelimesini telaffuz dahi etmediler. Soykırımcılara şirin gözükmek adına olmadık taklalar attılar. Hatta insanlarımızın hassasiyetleriyle utanmadan alay ettiler. Şimdi çıkmışlar, ülkenin yerli-milli markalarını boykottan bahsediyorlar. Hoş onu da, her zamanki gibi yine ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.

"SİYASİ MÜFLİS GİBİ DAVRANIYOR!"

Sayın Özel, CHP Genel Başkanı gibi değil, hırsları ve korkuları aklını esir almış bir "siyasi müflis" gibi davranmaktadır. Sayın Özel'in ne tuttuğu yol, yoldur; ne ağzından çıkan sözü, kulağı duymaktadır. Çıksın, cesareti varsa; şu akıl ve vicdan tutulmasını millete izah etsin. Türkiye'yi uluslararası basına şikâyet etmek, bir CHP geleneği midir? Ülkenizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Allah aşkına, "Türk ekonomisine zarar vereceğim" diyen bir ana muhalefet partisi lideri olur mu? Böyle bir siyasetçiden bıraktım ülkesini, milletini; kendi partisine hayır gelir mi? Böyle şuursuz cümleler kurabilen birinin, akılla, mantıkla hareket ettiğine kim inanır?

Şunu da herkesin bilmesini istiyorum: Bu rüşvet ve yolsuzluk çarkının içinde kimlerin olduğu zamanla, şüphesiz, ortaya çıkacaktır. Başı İstanbul'da olan "ahtapotun" kollarının nerelere uzandığı, elbette, yakında görülecektir. İtiraflar geldikçe, yeni deliller bulundukça, soruşturmalar derinleştikçe, biz de bazı şeyleri daha net anlayacağız. İnanıyorum ki, o zaman mevcut yönetim tarafından CHP'nin nasıl tepe tepe kullanıldığını daha iyi kavrayacağız.

Parayı verenin, CHP'yi ve mevcut yönetimi nasıl parmağında oynattığını, inşallah daha net görebileceğiz. Umarız bütün bunlar; CHP'de, bilhassa CHP'nin ülkesini ve milletini seven kadrolarında bir uyanışa, muhasebeye, özeleştiriye sebep olur. İnşallah bu süreç; CHP'yi bir tefekküre, bir iç sorgulamaya yöneltir ve ardından Cumhuriyetimize yakışır bir dönüşüme vesile olur.

Aksi takdirde CHP; Atatürk maskesiyle hırsızlık… Çağdaşlık maskesiyle ahlaksızlık… Modernlik maskesiyle değersizlik… Siyaset maskesiyle millete düşmanlık… Sivil toplum maskesiyle provokatörlük…Gazetecilik maskesiyle borazanlık yapanların kalesi olduğu müddetçe… Hiçbir zaman bu ülkenin ve milletin partisi konumuna gelemez.

Kendi iç kavgasını Türkiye'nin demokrasi sorunu gibi gösterme kurnazlığı, CHP'ye sokakta gürültü çıkartmak için belki yetebilir; ama gerçek bir siyasi teşekkül vasfı asla vermez, veremez. Her ne kadar başındakilerin bu yaklaşımdan yoksun olduğunu bilsek de; yine milletimize karşı saygımızın bir gereği olarak, CHP'yi aklı selime, sağduyuya, basiret ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz.

Bu vahim tablo karşısında biz galeyana gelmeyecek, kışkırtmalara kulak asmayacağız. 85 milyonun kardeşliğine halel gelmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Sabrı kuşanacağız, feraseti rehber edineceğiz. Vakarı, tevazuyu, bizlere yakışan dik ve haysiyetli duruşu göğsümüzde bir şeref madalyası olarak her zaman gururla taşıyacağız. Muhalefetin bizi hapsetmek istediği sığ gündemlerin peşine asla ama asla takılmayacağız. CHP içindeki Bizans oyunlarının, kayıkçı kavgalarının tarafı olmayacağız.

Hep söylediğim gibi biz işimize bakacağız. Milletimize layıkıyla hizmet etmeye bakacağız. Türkiye Yüzyılını kardeşlik içinde inşa etmeye bakacağız. "Terörsüz Türkiye" hedefine bir an önce ulaşmaya bakacağız.

Şunu lütfen unutmayınız Hak, şerleri hayreyler. İnşallah buradan da ülkenin ve milletin hayrına bir netice çıkacaktır. Türkiye, Allah'ın izniyle, bu oyunu, bu kirli tezgâhı da mutlaka bozacaktır. Hiçbir kardeşim tereddüt etmesin. Sahnelenen rezillikler karşısında hiç kimse öfkeye kapılmasın. Hiçbir yol arkadaşım karamsar olmasın, umutsuz olmasın. Yarın elbet bizimdir. İstikbal bizimdir. Milletimiz bizimledir. Milletimizin hayır duası bizimledir.

Türkiye'yi yerinde sayanlar, yerinde zıplayanlar değil, son 23 yıldır olduğu gibi hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyenler istikbale taşıyacaktır. Ne diyor şair; davası hak olanın yardımcısı Allah'tır. Hak olan davada zafer muhakkaktır. Allah yolumuzu, bahtımızı açık etsin, diyorum. Yeniden buluşmak umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ramazan Bayramı için şehirlerinize gittiğinizde, vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımızı iletmenizi sizlerden rica ediyorum.