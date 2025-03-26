Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "boykot" tepkisi | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "İsrail, Filistinlilere bomba yağdırırken, siyonistlere, soykırımcılara hizmet eden şirketler için boykot kelimesini kullanmayan, onlara şirin gözükmeye çalışan CHP, şimdi yerli ve milli markalarına boykottan bahsediyorlar. Onu da ellerini yüzlerine bulaştırıyorlar" dedi.