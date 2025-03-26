İslam düşmanı yönetmen İlker Canikligil tutuklamaya sevk edildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, provokatif paylaşımları nedeniyle İlker Canikligil hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Burada Basın Suçlar Bürosuna verdiği ifadenin ardından her iki suçtan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edild. Canikligil'in sevk yazısında, 2 dakika 34 saniyelik videodaki sözleri yer aldı. Bu sözler doğrultusunda şüphelinin toplumun bir kısmını siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan ederek suç işlenmesini tahrik ettiği yer aldı.