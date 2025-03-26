İslam düşmanı yönetmen İlker Canikligil tutuklamaya sevk edildi

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Flu Tv sahibi İlker Canikligil AK Partili vatandaşlara ve İslam'a yönelik alçakça yorumlarda bulundu.
"SİYASAL İSLAM YOK EDİLMELİ"
Toplumun sinir uçlarıyla oynamayı ve provokasyonu büyütmeyi hedefleyen İlker Canikligil sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda, 'Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur' demişti. Canikligil, Star Wars serisinde yer alan 'execute order 66' ifadesiyle soykırıma atıf yapılan sahne üzerinden 'müslümanlara ve AK Partililere eş zamanlı saldırı yapılmalı' mesajı vermişti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, provokatif paylaşımları nedeniyle İlker Canikligil hakkında "Suç işlemeye alenen tahrik", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Burada Basın Suçlar Bürosuna verdiği ifadenin ardından her iki suçtan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edild. Canikligil'in sevk yazısında, 2 dakika 34 saniyelik videodaki sözleri yer aldı. Bu sözler doğrultusunda şüphelinin toplumun bir kısmını siyasi seçimlere katılan ve oy veren seçmene veya belli bir düşünceye sahip kesimini aşağılayarak hedef haline getirdiği ayrıca bu kesimlere yönelik katliam yapılması gerektiğini beyan ederek suç işlenmesini tahrik ettiği yer aldı.