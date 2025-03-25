İslam düşmanı İlker Canikligil’den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! Skandal ’Execute Order 66’ çağrısı!

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Flu Tv sahibi İlker Canikligil AK Partili vatandaşlara ve İslam'a yönelik alçakça yorumlarda bulunuyor.
"SİYASAL İSLAM YOK EDİLMELİ"
Toplumun sinir uçlarıyla oynamayı ve provokasyonu büyütmeyi hedefleyen İlker Canikligil sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda, 'Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur' dedi.
Star Wars serisinde yer alan 'execute order 66' sahnesi üzerinden 'müslümanlara ve AK Partililere eş zamanlı saldırı yapılmalı' mesajı veren Canikligil'in skandal yayınına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video