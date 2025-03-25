Haberler Gündem Haberleri İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! Skandal 'Execute Order 66' çağrısı!
Giriş Tarihi: 25.3.2025 12:24 Son Güncelleme: 25.3.2025 12:41

İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! Skandal 'Execute Order 66' çağrısı!

Flu Tv sahibi İlker Canikligil'in İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı provokatif paylaşımlar dikkat çekti. İlker Canikligil'in İslam'ı ve muhafazakar vatandaşları hedef alan sözlerine büyük tepki gelirken, Canikligil'in yaptığı bir yayında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi de ortaya çıktı. Söz konusu çağrı ile kendileri gibi düşünmeyen kişilere 'eş zamanlı bir saldırı' mesajı veriliyor.

İslam düşmanı İlker Canikligil’den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! Skandal ’Execute Order 66’ çağrısı!

İBB'ye yönelik büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası Flu Tv sahibi İlker Canikligil AK Partili vatandaşlara ve İslam'a yönelik alçakça yorumlarda bulunuyor.

"SİYASAL İSLAM YOK EDİLMELİ"

Toplumun sinir uçlarıyla oynamayı ve provokasyonu büyütmeyi hedefleyen İlker Canikligil sosyal medya hesabı X'ten yaptığı bir paylaşımda, 'Siyasal islam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmelidir. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur' dedi.

CANİKLİGİ'DEN SKANDAL 'EXECUTE ORDER 66' MESAJI!

Halkı kutuplaştırmayı ve insanları ayrıştırmayı hedefleyen İlker Canikligil'in bir yayınında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi de ortaya çıktı.

Star Wars serisinde yer alan 'execute order 66' sahnesi üzerinden 'müslümanlara ve AK Partililere eş zamanlı saldırı yapılmalı' mesajı veren Canikligil'in skandal yayınına vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video

'EXECUTE ORDER 66' NEDİR?

"Execute Order 66" kavramı, Star Wars serisinde geçen bir soykırıma atıf. Seride cumhuriyetçiler, birlikte yaşadıkları farklı etnik yapılara ve kendileri gibi düşünmeyen halka eş zamanlı bir saldırı başlatıyor ve herkesi sırtından vurarak katlediyor.

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İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! Skandal 'Execute Order 66' çağrısı!
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