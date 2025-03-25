İslam düşmanı İlker Canikligil’den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! Skandal ’Execute Order 66’ çağrısı!

CANİKLİGİ'DEN SKANDAL 'EXECUTE ORDER 66' MESAJI!

Halkı kutuplaştırmayı ve insanları ayrıştırmayı hedefleyen İlker Canikligil'in bir yayınında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi de ortaya çıktı.