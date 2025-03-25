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Haberler Yaşam SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:32 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 06:34

SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devasa yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar veren mahkeme, kurulan kirli rüşvet çarkının tümünü özetledi. Mahkeme kararından Ekrem İmamoğlu'ndan çıkar amaçlı suç örgütü lideri, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olarak bahsedildi.

Halit TURAN
SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devasa yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar veren mahkeme, kurulan kirli rüşvet çarkının tümünü özetledi.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

Tutuklama kararında tanık beyanları, MASAK raporları, İçişleri Bakanlığı'nın tevdi raporu, HTS incelemeleri, ihale dosyalarındaki incelemeler ve vergi inceleme raporları neticesinde İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan bu yana birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işlediği belirtildi.

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SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu, "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından tutuklandı. Sulh Ceza Hâkimliği'nin tutuklama gerekçesinde yolsuzluğun bütün boyutları özetlendi.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri yanında bulunan ve kendisine tabi kişileri İstanbul Büyükşehir Başkanı olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin birim ve iştiraklerinin başına getirdiği, birçok belediye iştirakinde usulsüz ihaleler, doğrudan temin veya hizmet alımı nitelikli işler üzerinden ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap eylemlerini örgütlü bir şekilde işledikleri kaydedildi.

SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

RÜŞVET VERMEYENLERE İDARİ YAPTIRIM

İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği, bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediyenin iş ve ihalelerini maddi menfaat karşılığında kendileriyle irtibatlı işadamlarına verdikleri, belediyeden alacağı olan kişilerin ödemesinin yapılması amacıyla kendilerinden "komisyon" adı altında para talep edildiği, vergi denetim raporları ve MASAK raporu ile 2021 ve 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları belirlendi.