SON DAKİKA | İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu

RÜŞVET VERMEYENLERE İDARİ YAPTIRIM



İstanbul'da yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin örgüt faaliyetleri kapsamında hukuka aykırı ele geçirildiği, bazı iş insanlarını para vermeye zorladıkları, para vermeyenlere idari yaptırımlar uyguladıkları, belediyenin iş ve ihalelerini maddi menfaat karşılığında kendileriyle irtibatlı işadamlarına verdikleri, belediyeden alacağı olan kişilerin ödemesinin yapılması amacıyla kendilerinden "komisyon" adı altında para talep edildiği, vergi denetim raporları ve MASAK raporu ile 2021 ve 2023 yılları arasında birçok ihaleye fesat karıştırıldığı, söz konusu bu ihaleleri sadece kendilerine yakın kişilerin almasını sağladıkları belirlendi.