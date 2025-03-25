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SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu
Giriş Tarihi: 25.03.2025 06:32
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
06:34
SON DAKİKA | İBB'deki yolsuzluk ve rüşvet çarkında ne ararsan var! Örgüt içinde tek söz sahibi: Ekrem İmamoğlu
Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devasa yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar veren mahkeme, kurulan kirli rüşvet çarkının tümünü özetledi. Mahkeme kararından Ekrem İmamoğlu'ndan çıkar amaçlı suç örgütü lideri, örgüt içerisinde tartışılmaz ve karşı konulmaz tek söz sahibi olarak bahsedildi.