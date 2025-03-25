Video Haber İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video
İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video

İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video

25.03.2025 | 12:29

İlker Canikligil'in İslam'ı ve muhafazakar vatandaşları hedef alan sözlerine büyük tepki gelirken, Canikligil'in yaptığı bir yayında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi de ortaya çıktı. Söz konusu çağrı ile kendileri gibi düşünmeyen kişilere 'eş zamanlı bir saldırı' mesajı veriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 05:01
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 25.03.2025 | 12:38
Tenzile Erdoğan anısına... | Video 10:23
Tenzile Erdoğan anısına... | Video 25.03.2025 | 12:52
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 05:01
MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’ya ait mağaranın ele geçirildiğini bildirdi | Video 25.03.2025 | 12:38
İslam düşmanı İlker Canikligil’den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video 02:35
İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video 25.03.2025 | 12:29
Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor | Video 28:54
Sokak çağrısı ile provokasyon büyüyor | Video 25.03.2025 | 10:50
Maskeli saldırganların arkasında kim var? | Video 03:21
Maskeli saldırganların arkasında kim var? | Video 25.03.2025 | 10:44
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video 12:48
Özgür Özel’den boykot provokasyonu | Video 25.03.2025 | 09:00
İBB protestocuları Şehzadebaşı Camii’nde içki içti, avluya çöplerini attı | Video 02:09
İBB protestocuları Şehzadebaşı Camii’nde içki içti, avluya çöplerini attı | Video 24.03.2025 | 13:08
Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii’nde inceleme yaptı | Video 01:26
Vali Gül izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camii'nde inceleme yaptı | Video 24.03.2025 | 13:09
CHP olağanüstü kurultayı yapabilecek mi? | Video 03:06
CHP olağanüstü kurultayı yapabilecek mi? | Video 24.03.2025 | 09:41
Ankara’da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video 01:35
Ankara'da polise taşlı, havai fişekli saldırı | Video 24.03.2025 | 08:33
Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı | Video 01:29
Provokatörlerden öğrencilere eylem baskısı | Video 24.03.2025 | 08:32
Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi’ne getirildi | Video 00:48
Ekrem İmamoğlu Silivri Cezaevi'ne getirildi | Video 23.03.2025 | 16:04
Bakan Tunç: Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış | Video 01:46
Bakan Tunç: "Siyasi soruşturma nitelemesi yanlış" | Video 23.03.2025 | 15:56
Gazeteci Murat Özel: Asıl operasyon CHP’nin kendi içindeki siyasi operasyon | Video 01:19
Gazeteci Murat Özel: "Asıl operasyon CHP’nin kendi içindeki siyasi operasyon" | Video 23.03.2025 | 15:55
İBB’de yolsuzluk ve terör soruşturması: Tutuklanan şüpheliler cezaevine sevk edildi | Video 00:51
İBB'de yolsuzluk ve terör soruşturması: Tutuklanan şüpheliler cezaevine sevk edildi | Video 23.03.2025 | 15:36
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Peki süreç nasıl işleyecek? | Video 17:45
Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı! Peki süreç nasıl işleyecek? | Video 23.03.2025 | 13:55
SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı | Video 01:25
SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tutuklandı | Video 23.03.2025 | 10:07
Ekrem İmamoğlu hakkında karar bekleniyor | Video 03:19
Ekrem İmamoğlu hakkında karar bekleniyor | Video 23.03.2025 | 08:40
Özgür Özel’den Meclis çalışmaz, ekonomi batar tehdidi 01:01
Özgür Özel'den "Meclis çalışmaz, ekonomi batar" tehdidi 23.03.2025 | 02:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY