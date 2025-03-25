İslam düşmanı İlker Canikligil'den Müslümanlara ve AK Partili vatandaşlara alçak tehdit! | Video
İlker Canikligil'in İslam'ı ve muhafazakar vatandaşları hedef alan sözlerine büyük tepki gelirken, Canikligil'in yaptığı bir yayında müslümanlara ve AK Partililere yönelik aşağılayıcı bir dille yaptığı 'execute order 66' benzetmesi de ortaya çıktı. Söz konusu çağrı ile kendileri gibi düşünmeyen kişilere 'eş zamanlı bir saldırı' mesajı veriliyor.
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