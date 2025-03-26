Provokatörlerden 15 Temmuz şehitlerine saygısızlık! Milli ve dini değerleri hiçe saydılar

Saraçhane'ye giden protestocuların verdiği zararlar gün yüzüne çıktı. Burmalı Cami'nin tarihinin anlatıldığı pano spreyle boyanarak kullanılmaz hale geldi.

15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saydı.