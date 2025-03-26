Saraçhane'de 15 Temmuz Şehitlerine büyük saygısızlık | Video
İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de izinsiz gösteri yapan protestocular şehri spreyle boyadı. Burmalı Cami'nin bilgilendirme panosu ile 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu panoyu da boyayan protestocular milli ve dini değerleri hiçe saydı.
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