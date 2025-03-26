Son dakika! AK Parti Grup Toplantısı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

81 vilayetimizin her karışında bütüm mahalle ve köyleride 1 ay boyunca bir gönüle daha girmek, bir yaralı kalbe daha dokunmak için koşturan yol arkadaşlarıma özellikle siz milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Grup toplantısında yapacağımız istişare ve değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti'de eski diye bir kavrama yer yoktur. Partimizin temsilcisi olduğu kutlu davaya bağlılığını ifade eden herkes ebedi ve ezeli AK Partilidir.