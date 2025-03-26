Haberler Gündem Haberleri Son dakika! AK Parti Grup Toplantısı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 26.3.2025 12:34 Son Güncelleme: 26.3.2025 12:40

Son dakika! AK Parti Grup Toplantısı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika! AK Parti Grup Toplantısı: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

81 vilayetimizin her karışında bütüm mahalle ve köyleride 1 ay boyunca bir gönüle daha girmek, bir yaralı kalbe daha dokunmak için koşturan yol arkadaşlarıma özellikle siz milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Grup toplantısında yapacağımız istişare ve değerlendirmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

AK Parti'de eski diye bir kavrama yer yoktur. Partimizin temsilcisi olduğu kutlu davaya bağlılığını ifade eden herkes ebedi ve ezeli AK Partilidir.

AHaber CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! AK Parti Grup Toplantısı: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz