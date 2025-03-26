Başkan Erdoğan İBB'deki yolsuzluk zincirini tek tek sıraladı: "Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İBB başta olmak üzere CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk zincirlerini tek tek sıraladı. Başkan Erdoğan, "Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bırakın milleti, kendi yakınlarının yüzlerine bakamayacaklar." dedi. Erdoğan, "Türkiye'yi uluslararası basına şikayet etmek, bir CHP geleneği midir? Ülkemizi yabancılara kötülemekten hiç mi utanmıyorsunuz. Sayın Özel, CHP Genel Başkanı gibi değil siyasi müflis gibi davranmaktadır." ifadelerini kullandı.