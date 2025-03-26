SON DAKİKA: Başkan Erdoğan duyurdu! Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Son dakika haberleri: Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emekçiler İle İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Soframızı onurlandıran emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Bugün aynı zamanda bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Semadan rahmet ve bereketin yağdığı bu mübarek gecenin sizlerle birlikte tüm İslam alemi ve dünya için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ramazan Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizi dualarınızda unutmamanızı istirham ediyorum.

Emek, alın teri ve helal kazanç bizim inanç kültürümüzün merkezinde yer alır.

"DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATTIK"

Göreve geldiğimiz günden beri çalışanın hakkını vermeye, adil bir çalışma iklimi oluşturmaya gayret ettik. Tüm çalışanların refah seviyelerini yükseltmek için çaba harcadık. İstihdam politikalarından fırsat eşitliğine, iş sağlığından sosyal güvenliğe çalışma hayatının tüm kesimlerini kuşatan reformlar yaptık. Devrim niteliğinde adımlar attık.

Toplu ikramiye sözleşmesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Yaptığımız düzenlemelerle memurlarımızın çalışma ve özlük haklarını iyileştirdik.

2002'den bugüne en düşük memur maaşı nominal olarak 112 kat arttı. Ağustos ayında toplu sözleşme sürecini başlatacağız. Kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili talepler sendikalar tarafından bize iletildi. Kamu işçilerimiz toplu iş sözleşmelerine ilişkin olarak bu süreci de yine inşallah tamamlayacağız.

Asgari ücreti gelir vergisinden muaf tuttuk. İşverenlere sağladığımız asgari ücret desteğini sürdürüyoruz. Geçmişte ilaç ve hastane kuyruklarında ömür tüketen vatandaşlarımızın tüm sorunlarını giderdik. Sağlık ve sosyal güvenlik sistemini sorunsuz şekilde işler hale getirdik. Geçici işlerin tam yıl çalışabilmesinin önünü açtık. İŞ-KUR Gençlik Programı ile üniversite öğrencilerimizin bilgi ve tecrübe edinmesini sağlayarak gelir elde etmesini biz dağladık.

Bu çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki dönemde artan bir ivme ile sürdüreceğiz.

"ŞUNU BİLİN KAYBEDECEKSİNİZ"

Sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan muhteris siyasetçilere prim vermeyeceğiz. Tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz. Gençleri sokağa dökmek kazandırmaz.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

Sözlerimi bitirmeden önce şunu da söylemek istiyorum. 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacak. Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak."