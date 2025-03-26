Başkan Erdoğan'dan Emekçiler İle İftar Programı'nda önemli açıklamalar!
Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler İle İftar Programı'nda konuştu. 2, 3 ve 4 Nisan'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Böylece milletimiz bayramda toplam 9 günlük tatil yapma imkanına kavuşacak." dedi. Erdoğan, sorumsuz boykot çağrıları ile işçinin ekmeği ile oynayan siyasetçilere prim vermeyeceklerini belirterek Özgür Özel'i işaret etti, "Tüm medya gruplarını Batı'ya şikayet ediyor. Gidecek başka kapı mı bulamadınız? Şunu bilin kaybedeceksiniz." diye konuştu.
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