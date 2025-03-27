Akın Tekstil’de sular durulmuyor! Küçük yatırımcı harekete geçti

Akın Tekstil, 1956 yılında Denizlili Rüştü Akın ve kardeşi Haydar Akın tarafından kuruldu. Yıllar içinde büyüyüp gelişen şirket farkı alanlardaki yatırımlarıyla da dev bir holdinge dönüştü.

Ancak Türkiye'nin bu köklü firmasında sular durulmuyor. Daha önce şikayetler üzerine SPK'nın incelemeye aldığı Akın Tekstil, geçtiğimiz hafta da konkordato başvurusu yapmıştı. Firmanın bu talebi henüz sonuçlanmadı.

Şirketin ana hissedarı olan taraflar arasındaki davalar devam ederken şirketin küçük yatırımcıların tedirginliği de devam ediyor. Daha önce şirketin kötü yönetildiği ve mevcut yönetim tarafından birtakım usulsüzlükler yapıldığı suçlamasıyla yargıya suç duyurusu yapılmıştı.