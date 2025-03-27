Bakan Tekin’den D&R’a ziyaret! Özgür Özel’e tepki: Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi ile birlikte D&R mağazasını ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane'de yerli ve milli markaları boykot çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.