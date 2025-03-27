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Giriş Tarihi: 27.3.2025 19:33 Son Güncelleme: 27.3.2025 20:22

Bakan Tekin'den D&R'a ziyaret! Özgür Özel'e tepki: Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Partili milletvekilleriyle birlikte D&R mağazasını ziyaret etti. Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaları "boykot" çağrısına tepki gösterek, "Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir." dedi.

Bakan Tekin’den D&R’a ziyaret! Özgür Özel’e tepki: Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi ile birlikte D&R mağazasını ziyaret etti.

Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane'de yerli ve milli markaları boykot çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.

Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir."

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Bakan Tekin'den D&R'a ziyaret! Özgür Özel'e tepki: Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecek
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