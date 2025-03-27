Bakan Tekin’den D&R’a ziyaret! Özgür Özel’e tepki: Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti milletvekilleri Orhan Yeğin, Murat Alparslan, Zeynep Yıldız ve Kurtcan Çelebi ile birlikte D&R mağazasını ziyaret etti.
Bakan Tekin, ziyaretine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, Saraçhane'de yerli ve milli markaları boykot çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.
Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.
Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir."
Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) March 27, 2025
Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir. 🇹🇷
📍Ankara/… pic.twitter.com/a4PJwp2khI