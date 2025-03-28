Bakan Tekin'den Özgür Özel'in hedef aldığı D&R'a ziyaret! | Video
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Partili milletvekilleriyle birlikte D&R mağazasını ziyaret etti. Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaları "boykot" çağrısına tepki gösterek, "Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir." dedi.
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