Bakan Tekin'den Özgür Özel'in hedef aldığı D&R'a ziyaret! | Video

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Partili milletvekilleriyle birlikte D&R mağazasını ziyaret etti. Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli markaları "boykot" çağrısına tepki gösterek, "Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecektir." dedi.