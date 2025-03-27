Bakan Tekin’den Özgür Öze’e boykot tepkisi: Bu aziz millet, sizlerin faşizan siyasetinize kendi emeğini yem etmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Saraçhane'de yerli ve milli markaları boykot çağrısı yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Bakan Tekin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de yaşananlar karşısında sesleri çıkmayan ve siyonist destekçisi şirketler için "boykot" kararı alamayanlar milletimizin emeği ile üretilen markalarımıza "boykot" kararı almışlar.