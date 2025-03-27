Bakan Yerlikaya: Kardeşliğimize pusu kuruldu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yapılan izinsiz gösterilere değinen Bakan Yerlikaya, "provokasyonlarla kardeşliğimize pusu kuruldu" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:
KARDEŞLİĞİMİZE PUSU KURULDU
Ülkemizin huzurunu tehdit eden bir süreç yaşandı. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruldu. Polisimize asitlerle, Molotoflarla saldırıldı. Manevi değerlerimiz ayaklar altına alındı. Adalet sokakta değil, mahkeme salonlarında tecelli eder.
ALGI OPERASYONU GERÇEĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEZ
Hiçbir algı operasyonu gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet haktır. Silahsız ve saldırısız her gösterinin başımızın üstünde yeri ver.
O taşlar, bıçaklar, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mıdır? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ne düşündüler acaba. Boykot çağrısı yapmakla amaçlanan nedir. Yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek.
260 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
1879 şüpheli gözaltına alındı, 260'ı tutuklandı. Eylemlerde 150 polisimiz maalesef yaralandı. Yazık değil mi? Onların yolunu gözleyen evlatları anaları babaları yok mu?
Mübarek Ramazan-ı Şerifimizin sonuna geldik. Bayram sevincimizin acıya dönüşmemesi en büyük duamız. Trafik kazalarında 744 canımızı yitirdik. Günlük can kaybımız 24. Yarısı aşırı hızdan kaynaklanıyordu. Bayramda yola çıkacak sürücülerimizi buradan uyaralım. Trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır bir ömür mutluluk demektir.