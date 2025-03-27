Bakan Yerlikaya: Kardeşliğimize pusu kuruldu!

ALGI OPERASYONU GERÇEĞİN ÜSTÜNÜ ÖRTMEZ

Hiçbir algı operasyonu gerçeklerin üzerini örtemez. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi köklü ve kurumları güçlü bir devlettir. Bizim demokrasi anlayışımız millet iradesine dayanır. Sokak ve gösteri yürüyüşü hak mıdır? Evet haktır. Silahsız ve saldırısız her gösterinin başımızın üstünde yeri ver.

O taşlar, bıçaklar, baltalar nedir? Demokratik hakların kullanımının sonucu böyle mi olmalı? Son yapılan eylemlerde yapılanların özgürlükle özgürlüğün kullanımıyla açıklanacak bir durumu var mıdır? Sokak çağrısı yapanlar bu gerçeklerle yüzleştiklerinde ne düşündüler acaba. Boykot çağrısı yapmakla amaçlanan nedir. Yabancı kanallara çıkıp Türkiye'yi şikayet etmek.