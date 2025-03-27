Bakan Yerlikaya: "Sokak gösterileri, gerçeğin üstünü örtemez" | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili protestolarda 1879 kişinin gözaltına alındığını, 260’ının tutuklandığını duyurdu.
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