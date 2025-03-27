Balıkçı Kenan: İBB başkanı bana ‘iki arsayı hediye et’ dedi

Yolsuzluk ve rüşvetten tutuklu Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında her gün yeni bir müşteki yargı makamlarına şikâyetçi oluyor. Onlardan biri 35 yıldır Beylikdüzü'nde çiğ ve pişmiş balık satan 'Balıkçı Kenan' lakaplı Kenan Balcı. Beylikdüzü'nde tanınmış bir esnaf olan Balcı verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduktan sonra, 2015'te kendisini belediyeye çağırdığını ve tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da yanında olduğu hazır bulunduğu üçlü bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Balcı, belediyenin işgalci olduğu 761 m2 bir arsa ile Anadolu Caddesi'nin üzerinde yer aldığı 1300 m2 bir başka arsayı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden 'hediye' olarak talep edip irtikap suçu işlediğini öne sürdü.