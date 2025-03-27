CHP’nin Gençliğe Hitabe fiyaskosu! Protestocular yuhaladı: Kalabalığı sakinleştirmek için...

CHP Ankara Mamak İlçe Başkanı, protestocuları coşturmak için Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okutmaya kalkıştı.
MAMAK'TA GENÇLİĞE HİTABE FİYASKOSU
Kalabalığa okuyarak tekrar ettirmeye başlayan başkan, birkaç cümlede takılınca işler tersine döndü.
Hitabeyi düzgün okuyamayan yönetici, yuhalandı.
YUHALAMA VE KIZGINLIK PATLADI
Okumadaki aksaklıklar, kalabalığı çıldırttı. Bir anda yuhalama sesleri, ıslıklar ve homurdanmalar yükseldi.
CHP'li başkanın Hitabe'yi becerememesi, protestocular arasında öfkeye yol açtı.
Olayın kontrolden çıkmasıyla sahneye Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer çıktı.
Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini düzgün okuyamayan CHP'li başkan yuhalandı | Video
TAŞCIER'İN SLOGAN DENEMESİ DE ÇÖKTÜ
Taşcıer, kalabalık tepki gösterince devreye girdi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ortamı yatıştırmaya çalıştı, ancak bu hamle de işe yaramadı.
Islıklar ve tepkiler dinmek bilmedi. Ardından başka bir CHP yöneticisi mikrofonu alıp farklı bir slogan denese de sonuç değişmedi; kalabalık yuhalamaya devam etti.