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Giriş Tarihi: 27.3.2025 09:20 Son Güncelleme: 27.3.2025 09:26

CHP'nin Gençliğe Hitabe fiyaskosu! Protestocular yuhaladı: Kalabalığı sakinleştirmek için...

Ankara'daki CHP protestolarında toplanan kalabalığa Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okutmaya çalışan Mamak CHP İlçe Başkanı yanlış okuyunca kalabalık tarafından yuhalanırken Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer bile kalabalığı sakinleştiremedi. Taşcıer, kalabalık tepki gösterince devreye girdi. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla ortamı yatıştırmaya çalıştı, ancak bu hamle de işe yaramadı.

CHP’nin Gençliğe Hitabe fiyaskosu! Protestocular yuhaladı: Kalabalığı sakinleştirmek için...

CHP Ankara Mamak İlçe Başkanı, protestocuları coşturmak için Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okutmaya kalkıştı.

MAMAK'TA GENÇLİĞE HİTABE FİYASKOSU

Kalabalığa okuyarak tekrar ettirmeye başlayan başkan, birkaç cümlede takılınca işler tersine döndü.

Hitabeyi düzgün okuyamayan yönetici, yuhalandı.

YUHALAMA VE KIZGINLIK PATLADI

Okumadaki aksaklıklar, kalabalığı çıldırttı. Bir anda yuhalama sesleri, ıslıklar ve homurdanmalar yükseldi.

CHP'li başkanın Hitabe'yi becerememesi, protestocular arasında öfkeye yol açtı.

Olayın kontrolden çıkmasıyla sahneye Ankara Milletvekili Gamze Şengel Taşcıer çıktı.

Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini düzgün okuyamayan CHP'li başkan yuhalandı | Video

TAŞCIER'İN SLOGAN DENEMESİ DE ÇÖKTÜ

Taşcıer, kalabalık tepki gösterince devreye girdi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ortamı yatıştırmaya çalıştı, ancak bu hamle de işe yaramadı.

Islıklar ve tepkiler dinmek bilmedi. Ardından başka bir CHP yöneticisi mikrofonu alıp farklı bir slogan denese de sonuç değişmedi; kalabalık yuhalamaya devam etti.

YÜKSEK MÜZİK SESİ!

Sloganların çare olmadığı noktada yöneticiler, son kozlarını oynadı. Müziğin sesini sonuna kadar açarak yuhalamaları bastırmaya çalıştılar.

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CHP'nin Gençliğe Hitabe fiyaskosu! Protestocular yuhaladı: Kalabalığı sakinleştirmek için...
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