CHP’nin Gençliğe Hitabe fiyaskosu! Protestocular yuhaladı: Kalabalığı sakinleştirmek için...

TAŞCIER'İN SLOGAN DENEMESİ DE ÇÖKTÜ

Taşcıer, kalabalık tepki gösterince devreye girdi. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla ortamı yatıştırmaya çalıştı, ancak bu hamle de işe yaramadı.

Islıklar ve tepkiler dinmek bilmedi. Ardından başka bir CHP yöneticisi mikrofonu alıp farklı bir slogan denese de sonuç değişmedi; kalabalık yuhalamaya devam etti.