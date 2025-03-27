Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini düzgün okuyamayan CHP'li başkan yuhalandı | Video
Ankara'daki eylemler esnasında alandakilerle beraber Atatürk'ün Gençliğe Hitabe'sini okumaya çalışan CHP'li Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "şerait" yerine ısrarla "şeriat" deyince alandakilerin yuhalamalarına maruz kaldı.
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