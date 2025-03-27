İBB’de yeni ekosistem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, İBB Başkan Vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Nuri Aslan seçildi. Aslan, 2011-2019 arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019- 2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. Aslan 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Birinci Başkan Vekili seçildi. Öte yandan Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde de tutuklanan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın yerine Önder Serkan Çebi vekil seçildi.