İngiliz başbakana yalvaran Özgür Özel’e sert tepki: Bu zavallılık, insan biraz utanır...

CHP'NİN KRONİK TAKTİĞİ: BATI'YA ŞİKAYET

A Haber ekranlarında Özgür Özel'in bu hamlesini yorumlayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş şu ifadelere yer verdi:

Bu zavallılık. Bir partinin genel başkanı olabilmiş ama Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının İngiltere'deki bir partiden bahsederken kendimizi terk edilmiş hissediyoruz yalnız hissediyoruz niye müdahale etmedin şeklindeki sözlerinin hiçbir anlamı yok. Bunlar dalga geçiyorlar. Bu da turpun büyüğüdür. Niye yolsuzluklarımızı gizleme gayretimiz sırasında biz destek olmuyorsunuz manasına gelecek sözler sarf etmesinden insan utanır.

Bizim belediye başkanımız yolsuzluk yapmaz diye bir tek cümle söyleyemiyor. Yolsuzlukları ortaya koyanların hepsi CHP'li. İhbarlar içeriden geliyor. Beklediğini alamamış adam.

Özgür Özel, "Niye destek vermiyorsunuz?" diyerek İngilizlere dert yandı | Video