İngiliz başbakana yalvaran Özgür Özel’e sert tepki: Bu zavallılık, insan biraz utanır...

Her fırsatta Türkiye'nin çıkarları aleyhine tavır alan CHP zihniyeti, belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet çarkını görmezden gelerek herkesin bildiği Türkiye karşıtı tutumunu yeniden hortlattı. CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk, hırsızlık ve vurgun düzeniyle ilgili tek kelime etmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir kez daha Türk halkından kopuk olduğunu gösterdi.
Özgür Özel, son olarak İngiliz BBC'ye röportaj verdi.
İngiltere'nin Türkiye'de yaşananlara sessizliğine dikkat çeken Özel, kendilerini terk edilmiş hissettiklerini söyledi.
"SESSİZLİĞE ANLAM VEREMİYORUZ"
İngiliz Başbakan Starmer'e seslenen Özel, şöyle konuştu:
"Nasıl bir gerekçesi var nasıl bir sebebi var? Bütün Avrupa tepki gösteriyorken, İngiliz İşçi Partisi'nin, Starmer'in bu konuda herhangi bir şey söylememesini gerçekten anlamıyoruz.
Terk edilmişlik hissediyoruz.
İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna ses çıkarmıyor.
"ÇOK KIRGINIZ"
O zaman bu nasıl dostluk nasıl kardeş partilik? Bu nasıl demokrasiyi birlikte savunmak? Demokrasinin beşiği İngiltere ve bizim kardeş partimiz İşçi Partisi buna nasıl sessiz kalıyor? Gerçekten çok kırgınız?"
CHP'NİN KRONİK TAKTİĞİ: BATI'YA ŞİKAYET
A Haber ekranlarında Özgür Özel'in bu hamlesini yorumlayan Gazeteci Ekrem Kızıltaş şu ifadelere yer verdi:
Bu zavallılık. Bir partinin genel başkanı olabilmiş ama Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının İngiltere'deki bir partiden bahsederken kendimizi terk edilmiş hissediyoruz yalnız hissediyoruz niye müdahale etmedin şeklindeki sözlerinin hiçbir anlamı yok. Bunlar dalga geçiyorlar. Bu da turpun büyüğüdür. Niye yolsuzluklarımızı gizleme gayretimiz sırasında biz destek olmuyorsunuz manasına gelecek sözler sarf etmesinden insan utanır.
Bizim belediye başkanımız yolsuzluk yapmaz diye bir tek cümle söyleyemiyor. Yolsuzlukları ortaya koyanların hepsi CHP'li. İhbarlar içeriden geliyor. Beklediğini alamamış adam.
Özgür Özel, "Niye destek vermiyorsunuz?" diyerek İngilizlere dert yandı | Video
"PATRONLARINA YARANMAYA ÇALIŞAN BİR İŞÇİ TAVRI"
Özgür Özel'in bu tavrı bir anlamda sanki patronlarına yaranmaya çalışan bir işçinin tavrını da gösteriyor. Beni buralara getirdiniz niye sahip çıkmıyorsunuz der gibi bir tavır var. Bu adam kesinlikle emanetçi gerek içeriden kendisine kongre kazandıran genel başkanlık hediye eden Ekrem İmamoğlu'nun emanetçisi dışarıdan da işte eğer ki Allah korusun yarın öbür gün bir şekilde iş başına gelirse borularını örttüreceğini Avrupalıların şunların bunların emanetçisi. Karikatür bir adam.