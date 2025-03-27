Özgür Özel, "Niye destek vermiyorsunuz?" diyerek İngilizlere dert yandı | Video
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması konusunda kendisine destek vermeyen İngiltere Başbakanını, İngiliz medyasına şikayet etti. Özgür Özel "İngiltere Başbakanı Starmer'in bir şey söylememesini gerçekten anlayamıyorum. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu alıp hapse koyuyorlar ve İngiltere buna bir şey söylemiyor. Terkedilmişlik hissediyoruz. Gerçekten çok kırgınız" diyerek yakındı.
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