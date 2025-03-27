Tutuklananların ailelerinden CHP İstanbul İl Başkanı’na sert tepki: Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim

"ELLERİM KIRILAYDI DA GÖNDERMESEYDİM"

Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

Ailelerden bazıları, CHP'li Tanrıkulu'na "Bugençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın" derken, başka bir anne ise, "Ellerim kırılaydı da göndermeseydim" diyerek tepki gösterdi.



Başka bir aile ise, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde" derken, başka bir aile de, "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın" diyerek tepki gösterdi.

Tutuklananların ailelerinden CHP'ye tepki! "Allah sizi kahretsin! Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim!" | Video