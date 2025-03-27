Tutuklananların ailelerinden CHP'ye tepki! "Allah sizi kahretsin! Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim!" | Video

İstanbul Saraçhane'deki sokak gösterilerine katılanlara yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin aileleri Adliye önünde CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Bir kişi "Özgür Özel Bey Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın derken, bir anne "Allah sizi kahretsin! Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim" diye isyan etti.