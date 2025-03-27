Tutuklananların ailelerinden CHP'ye tepki! "Allah sizi kahretsin! Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim!" | Video
İstanbul Saraçhane'deki sokak gösterilerine katılanlara yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan kişilerin aileleri Adliye önünde CHP yönetimine sert tepki gösterdi. Bir kişi "Özgür Özel Bey Saraçhane'ye değil, gelsin burada toplansın derken, bir anne "Allah sizi kahretsin! Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim" diye isyan etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:13
02:10
07:08
04:31
07:11
Bakan Yerlikaya: "Sokak gösterileri, gerçeğin üstünü örtemez" | Video 27.03.2025 | 10:50
22:53
02:01
01:04
SON DAKİKA: Bursa Uludağ’da otel yangını! Ölü ve yaralılar var... | Video 27.03.2025 | 08:24
01:21
20:58
18:54
Başkan Erdoğan'dan Emekçiler İle İftar Programı'nda önemli açıklamalar! 26.03.2025 | 21:06
21:58
03:06
Hilal Kaplan | ‘İstanbul Analytica’ skandalı 26.03.2025 | 14:50
24:21
04:11
Salih Tuna | Özgür Özel'in cilvesi kime? 26.03.2025 | 14:33
07:41
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "boykot" tepkisi | Video 26.03.2025 | 14:09
05:24
Melih Altınok | Günün yalanı: Kent lokantası 26.03.2025 | 14:08
08:20
Yavuz Donat | Önemli ‘etik’ araştırması 26.03.2025 | 13:56
05:24
Nebi Miş | Yeşil sermaye suçlamasından boykot listesine 26.03.2025 | 13:52