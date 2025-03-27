Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) bugün düzenlenecek olan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel etkinliğinde konuşma yapmak üzere geldiği New York'ta Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) geleneksel iftar programına katıldı. TASC'ın geleneksel iftarı, New York'ta diplomasi merkezi haline gelen Türkevi'nde gerçekleştirildi. İftar programına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra diplomatik misyon temsilcileri, Türk-Amerikan ve Amerikan Müslüman toplumundan üst düzey yetkililer ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

'VATAN SEVGİSİ BİZİ YAKIN KILAR'

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Türk-Amerikan toplumunun binlerce kilometre uzakta özverili çalışmalarla Türkiye'yi temsil ettiğine, milli kimliklerini ve tarihsel şuuru yeni nesillere aktararak koruduklarına işaret ederek, "Türk- Amerikan toplumu ve Amerikalı dostlarımız olarak 6 Şubat depremi sonrasında devletimiz ve halkımızla üstün bir dayanışma sergilediniz. Asrın felaketinde asrın dayanışmasının önemli paydaşları oldunuz. Ne kadar uzak olursak olalım, vatan sevgisi bizi birbirimize yakın kılar. Kalplerimizi, vatan toprağı yapar. Sizlerin kalbindeki Türkiye aşkını biliyor ve iyi günde, kötü günde, her daim verdiğiniz güçlü destek için her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKIYE ÖNCÜ AKTÖR'

Emine Erdoğan, "Bu sene 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tüm dünyada çok kapsamlı etkinliklerle kutluyoruz. Dünyanın sürdürülebilir geleceğinde Türkiye'nin öncü aktör olması, binlerce yıllık tarihsel duruşunun da bir ifadesidir. Herkes için adil bir dünya düzenine olan inancımızın göstergesidir. Tüm bunlar, küresel kamuoyunun ülkemizin değerlerini anlamasına hizmet ediyor. Şairin 'Işık ışık, dalga dalga bayrağım! Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım' dediği gibi Türkiye Yüzyılı'nda yeni destanları birlikte yazacağız inşallah" diye konuştu. İHA



'KATLİAMLARIN MEŞRULAŞTIĞI DÜNYA'

Filistin'de yapılan katliamları insanın yüreğinin kaldırmadığını kaydeden Emine Erdoğan, daha birkaç gün önce Gazze'ye sahur vaktinde düzenlenen saldırıda çoğu çocuk yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "İçinde yaşadığımız dünya, çocuklara yönelik katliamların meşrulaştırılabildiği bir dünya halini aldı. Gerçekten öyle acı ki. Uykularında hayattan koparılan o çocuklar, belki rüyalarında bir parkta korkmadan koşup oynadıklarını, belki uçurtma uçurduklarını, belki de savaşsız bir bayram ihtimalini görüyorlardı. Bu rüyalar, onlar için hiçbir zaman gerçeğe dönüşmeyecek. Artık çocukların rüyaları, öldürüldükleri için bitmesin. Uyanıp bayramlıklarını giyebilsinler. Uyanıp anne babalarına sarılabilsinler" ifadelerini kullandı.