Firari Bağdatlı’nın nikahını İmamoğlu kıydı

Ekrem İmamoğlu ile hayatımda bir dakika bile konuşmadım diyen yolsuzluk soruşturmasının firari ismi Emrah Bağdatlı'nın nikahını Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı ortaya çıktı.

YÜKLÜ İHALELER ALDI

Şimdi Yapım ve Değişik Hikayeler isimli şirketleri ile İBB iştiraklerinden yüklü miktarda ihaleler alarak kısa sürede zenginleşen Emrah Bağdatlı, İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle yurtdışına kaçtığı belirlenmişti. Bağdatlı, 5 Mart'ta Amerika'ya uçak bileti alıp, 3 Mart'ta kara yolu ile İpsala sınır kapısından firar etmişti.

BİR DAKİKA BİLE GÖRÜŞMEDİM

Soruşturmada Murat Ongun'un kasası olarak gösterilen Emrah Bağdatlı, yurtdışına kaçtıktan sonra yayınladığı yazılı açıklamada, Ekrem İmamoğlu ile bugüne kadar bir dakika bile sohbetim olmamıştır. dedi.

NİKAH ŞAHİDİ ÇIKTI

Emrah Bağdatlı'nın hiç görüşmediğim dediği Ekrem İmamoğlu'nun Bağdatlı'nın nikah şahidi olduğu ortaya çıktı.