Sıfır Atık coşkusu sınırları aşacak

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve küresel bir çevre hareketi haline gelen Sıfır Atık Hareketi sayesinde BM nezdinde kabul edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında 81 ilde renkli etkinlikler düzenlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 il taşra teşkilatlarına ve yurtdışı temsilciliklerine "Uluslararası Sıfır Atık Günü 2025 Programı" etkinlikleriyle ilgili yazı gönderdi. Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün bu yılki sloganı, geri kazanımın önemine dikkat çekmek amacıyla "Elimizde Yeterince Var" olarak belirlendi. "Moda ve Tekstilde Sıfır Atığa Doğru" temasıyla geri dönüştürülmüş ürünlerin yer alacağı etkinlikler düzenlenecek.