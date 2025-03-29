İşçilere bayramı zehir ettiler

Adana'nın Yüreğir Belediyesi'ndeki kreşte mutfak ve temizlik sorumlusu olarak görev yaparken, 2024 seçimlerini kazanan CHP'li başkan Ali Demirçalı tarafından işine son verilen 3 çocuk annesi Nursel Yıldız (48) yaşadığı mağduriyeti anlattı. Başkanın kendisiyle fotoğraf çektirdiğini, sonrasında ise işine son verdiğini anlatan Yıldız, "Ben 5 yıl namusumla, şerefimle çalıştım. Kendisi başkan seçildikten sonra bizleri toplayıp, işçi çıkarmayacağını söyleyip namus şeref sözü verdi. Birlikte fotoğraf çektirdi, sonra işimden etti. Benimle birlikte 300'den fazla arkadaşımın işine de son verdi. Tazminatlarımızı bile ödemediler. Bana iftira attılar, arkadaşımın yemeğini izinsiz aldığım için hırsızlıkta suçlayarak işime son verdiler. Eşim taksicilik yaparak geçimimizi sağlıyor" dedi.

Bursa'da seçimlerden önce sarılıp fotoğraf çektirdiği ve "Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz" sözü verdiği engelli işçiyi ramazan ayı başında kapı önüne koyan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey bayramı zehir etti. Komşularının verdiği fitrelerle geçinmeye çalışan 35 yaşındaki bedensel engelli Veysel Karadoğan ne okula giden çocuklarına harçlık verebildi, ne de bayramlık alabildi. İşten çıkarılan 17 engelli işçiden biri olan bedensel engelli Karadoğan, "Bu ayın başında sözleşmen sona erdi diyerek, işime son verdiler. Çocuklarımdan 3'ü okula gidiyor. Bedensel engelim nedeniyle fabrikalarda da çalışamıyorum. Komşularım sağ olsun, onların fitreleriyle geçiniyoruz" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Umut Akpınar'ın 28 Şubat günü işten kovduğu 6 işçiden biri olan Mehmet Aksoy (40), "Eşim lösemiyi yendi. Nakil sırasında organları hasar gördüğü için yüzde 60 engelli raporu verildi. Eşimin hastanedeki takibi devam ediyor. Benim artık sigortam yok. Ben eşimi nasıl kontrole götüreceğim? Ramazanımızı da bayramımıza da zehir ettiler. Haksız yere işimizden ettiler. Bu vicdana sığar mı?" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni (ABB) 29 bin 500 personel ile devralan Mansur Yavaş, görev süresi boyunca yaklaşık 10 bin kişiyi çeşitli nedenlerle işten çıkardı. İşten çıkarılan Halk Ekmek çalışanı Nurullah Akgül, "9 yıl ABB'nin Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışıyordum. İşime son verdiler. Ben bunlar yüzünden 6 ay işsiz kaldım. 3 aylık çocuğuma mama, süt alamayacak duruma getirdiler" dedi. --