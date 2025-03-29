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Giriş Tarihi: 29.3.2025 16:51

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan D&R mağazasına ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Ankara'daki bir D&R mağazasını ziyaret etti.

İHA
TBMM Başkanvekili Bozdağ’dan D&R mağazasına ziyaret

TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısında bulunduğu firmalardan olan D&R'a yönelik uygulanan boykot kararını protesto etmek amacıyla Ankara'daki bir mağazasını ziyaret etti.

Bozdağ, ziyaret esnasında mağaza içerisinde bulunan kitapları yakından inceleyerek, bazı kitapları satın aldı. Bozdağ, o sırada mağazada alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozdağ şu ifadelere yer verdi:

Bugün Ankara'da D&R mağazasına giderek birbirinden ilginç kitapları inceledim,bazı kitapları da satın aldım. Boykot çağrılarına rağmen kitapseverlerin D&R mağazalarına büyük ilgi gösterdiğini memnuniyetle gördüm.

Mağazadaki bazı vatandaşlarımızla sohbet ettik. Herkes, CHP'nin yerli bazı firmaları boykot çağrısının haksız olduğunda ve Türk ekonomisine zarar verdiğinde hemfikir. Görünen o ki Türk milleti; haksız, ayrımcı, ötekileştirici, haksız rekabete yol açıcı,birlik ve huzurumuza zarar verici, hem ülke ekonomisinin hem de yerli firmalarımızın zarar görmesini hedefleyen boykot çağrısına, bu firmalara sahip çıkarak cevap veriyor.

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TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan D&R mağazasına ziyaret
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