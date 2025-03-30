15 günde tahliye vicdan sızlattı

Sincan'da geçen yıl 6 Haziran'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, Sincan Belediyesi'ne ait reklam panosu temelden devrilip, otobüs durağının üzerine düştü. Şirkette sekreter olan ve iş çıkışı spordan sonra evine dönmek için durakta otobüs bekleyen Ayşe Yavuz, pano ile durağın altında kalıp hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında reklam panosunun imalat ve montajını yapan firmanın yetkilisi Semih Esat Ünsal hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yılda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Ocak'ta yargılanmasına başlandı.

İlk duruşmada, reklam panosunun temelini 4,5 metre derinlik yerine 1,35 metre yaptığı, 18 metreküp temel betonu yerine 5,40 metreküp beton döktüğü bilirkişi raporuyla tespit edilen sanık Ünsal'ın tutuklanmasına karar verildi. Sanık, cezaevine gönderildi. Ancak sanığın, avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 15 gün sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Sanığın katılmadığı ikinci duruşma ertelendi.

ADALET YERİNİ BULSUN

Ayşe Yavuz'un annesi Nafize Yavuz "Ayşe'm çalışıyordu, çok hayalleri vardı, ehliyet aldı, araba almak için para biriktiriyordu. Ramazanda 'siz yatın ben kalkarım, hazırlarım size yemek' derdi. Hiç kimseyi kırmazdı. Ne derse hiç geri çevirmezdi kimseyi. Çok özlüyorum onu, her gün odasına giriyorum boynu bükük resimlerine bakıyorum. Cumhurbaşkanım duy sesimi ne olursun, bir anne feryat ediyor. Köpek öldürülüyor tutuklanıyor, kedi öldürülüyor tutuklanıyor, benim kızımın kedi kadar kıymeti yok mu? Benim ciğerlerim parçalanıyor. Gittikçe özlemi çoğalıyor. Tek dileğim başka annelerin yüreği yanmasın. Başka Ayşeler gitmesin. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Baba Mustafa Yavuz ise "Belediye de suçlu, yapan firma da suçlu. Suçu birbirlerine atıyorlar. Kontrol niye etmediler? Hem firmadan hem belediyeden şikayetçiyiz biz. Biz davamızın peşindeyiz. Sonuna kadar da gideceğiz" diye konuştu. DHA