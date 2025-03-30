Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, dün Müslüman liderlerle telefonda bayramlaştı. Erdoğan ilk olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'yle görüştü. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırıları ve zulümleri sebebiyle bayramın buruk karşılandığını, akan kan ve gözyaşlarının dindirilmesi ve mazlumlara yardım için azami gayret göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı görüşmede, El Sani'nin Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da telefon da görüştü. Görüşmede İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin her platformda Filistin'in sesini duyurmak için gayret göstermeye devam edeceğini belirtti. Erdoğan, Filistin halkının barışa ve huzura kavuşmasını temenni ederken, Abbas'ın Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Es Sisi'yle de telefonda bayramlaştı. Erdoğan, görüşmede, Gazze'de barış için Türkiye ile Mısır'ın birlikte çalışmasının faydalı olacağının altını çızdi. Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile de bayramlaştı.