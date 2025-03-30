Sıfır Atıkla 256 milyar lira tasarruf

Emine Erdoğan'ın himayesinde başlayan Sıfır Atık Projesi, 7 yılda ekonomiye 256 milyar lira kazandırdı. Böylelikle 10 milyon hanenin yıllık elektik faturasına eşdeğer oranda tasarruf sağlandı. 25 milyon vatandaşa eğitim verildi, her 3 kişiden 1'i atığını yeniden ekonomiye kazandırmaya başladı. 27 Eylül 2017'de hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülüyor. Kısa sürede 5 uluslararası ödüle layık görülerek dünya markasına dönüşen Sıfır Atık Hareketi kapsamında BM nezdinde de tarihi adımlar atıldı. BM Genel Kurulu, 2022'de 30 Mart tarihini "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan ederek projeye bir başarı nişanesi daha taktı.