CHP ve trollerinden ’neden paylaşım yapmadın’ zorbalığı! Faşizmin yeni versiyonu: Linç kampanyaları!

AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas CHP ve trollerinin başlattığı zorbalık ile ilgili çarpıcı bir niteleme yaptı.

Ömer Arvas sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz'da darbe girişimi oldu, Meclis bombalandı, yüzlerce insan katledildi. Daha önemli ne olabilir?

Ama kimse 'Neden story atmadın?' diye kimseyi fişlemedi.

Bugün ise yolsuzlukla suçlananlar için paylaşım yapmayanlar kara listeye alınıyor, CHP'li belediyeler fenomenlerin programlarını iptal ediyor, çalıştıkları markalar hedef alınıyor.

Faşizmin yeni versiyonu: "Demokrasi" etiketiyle sunulan linç kampanyaları."