CHP ve trollerinden ’neden paylaşım yapmadın’ zorbalığı! Faşizmin yeni versiyonu: Linç kampanyaları!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler görevli polislere balta ve asitle saldırdı. Partisindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına göz yuman Özel ise kendilerine destek vermeyen markaları, sanatçıları, işadamları ve YouTuber'ları hedef gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yaparak Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özel'e vatandaşlar da tepkide bulundu.
"NEDEN SESSİZ KALDIN" TERÖRÜ!
Bununla da kalmayan CHP yönetimi, belediyelerindeki milyarlarca liralık yolsuzluklara destek vermeyen isimlere yönelik linç kampanyasına girişti. Özel'in ismini açıkladığı markalardan alışveriş yapanlara hakaret edilirken, "Neden sessiz kaldın" denilerek mahalle baskısına girişildi.
AK Parti MKYK Üyesi Ömer Arvas CHP ve trollerinin başlattığı zorbalık ile ilgili çarpıcı bir niteleme yaptı.
Ömer Arvas sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"15 Temmuz'da darbe girişimi oldu, Meclis bombalandı, yüzlerce insan katledildi. Daha önemli ne olabilir?
Ama kimse 'Neden story atmadın?' diye kimseyi fişlemedi.
Bugün ise yolsuzlukla suçlananlar için paylaşım yapmayanlar kara listeye alınıyor, CHP'li belediyeler fenomenlerin programlarını iptal ediyor, çalıştıkları markalar hedef alınıyor.
Faşizmin yeni versiyonu: "Demokrasi" etiketiyle sunulan linç kampanyaları."