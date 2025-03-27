CHP’den neden sessiz kaldın terörü: Ekrem İmamoğlu ile yolsuzluğa destek çıkmayan sanatçı, Youtuber ve markaları böyle hedef aldılar!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde skandalların ardı arkası kesilmedi. Şaibeli kurultay, yolsuzluk ve kent uzlaşısı soruşturmaları kapsamında ortaya çıkan her detay CHP'deki ve belediyelerindeki kirli çarkı gözler önüne serdi.
560 MİLYAR LİRALIK YOLSUZLUĞA TEK KELİME EDEMEDİLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmada ise 560 milyar liralık rüşvet şarkı parti içindeki itirafçılar sayesinde tespit edildi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İBB yönetimindeki 48 isim tutuklanırken, yolsuzluğu görmezden gelen CHP yine algı operasyonları ile yargıyı, hükümeti ve kendilerine destek çıkmayan vatandaşları hedef seçti.
YOLSUZLUĞA DESTEK ÇIKMAYAN İSİMLERE LİNÇ KAMPANYASI!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı ile sokağa inen provokatörler polisimize balta ve asitle saldırırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesine ve merhum annesi Tenzile Erdoğan'a küfürler etti. Partisindeki rüşvet ve yolsuzluk çarkına göz yuman Özel ise kendilerine destek vermeyen markaları, sanatçıları, işadamları ve YouTuber'ları hedef gösterdi. Türkiye'nin yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yaparak Türk ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen Özel'e vatandaşlardan da tepki gecikmedi.
"NEDEN SESSİZ KALDIN" TERÖRÜ!
Bununla da kalmayan CHP yönetimi belediyelerindeki milyarlarca liralık yolsuzluklara destek vermeyen isimlere yönelik linç kampanyasına girişti. Özel'in ismini açıkladığı markalardan alışveriş yapanlara hakaret edilirken, "Neden sessiz kaldın" denilerek mahalle baskısına girişildi.
CHP'den neden sessiz kaldın terörü: İmamoğlu'nun yolsuzluğuna karşı çıkan sanatçıları ve markaları böyle hedef aldılar! | Video
İmamoğlu'nun yolsuzluğuna destek vermeyen Youtuber Hakkı Alkan CHP'li isimlerin mahalle baskısına isyan etti. Alkan "Değerli dostlar, gündemle ilgili siyasi paylaşım yapma konusunda hakaret, küfür ve tehditlere varan yoğun bir mesai bombardımanına tutuluyorum" diyerek duruma tepki gösterdi.
Fenomen Oğuzhan Akdoğan ise "Ben insanları seviyorum halkımı seviyorum" diyerek linç kültürüne maruz bırakıldığını söyledi.
"SİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLAR GÜN GELİNCE SİZİ SOKAĞIN ORTASINDA BIRAKANLAR OLACAKTIR"
Ünlü fitness eğitmeni Barış Okan Belovacıklı da yolsuzluğa destek vermediği için linç edilen isimlerden biriydi. Belovacıklı "Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim. Ama şunu bilin, gerek "Gezi" gerek şimdi, hiçbir zaman şiddete evrilebilme ihtimali yüksek sokak olaylarını desteklemedim, gençleri sokağa çıkmaya teşvik etmedim. Sizleri sokaklara çağıranlar gün gelince sizi sokağın ortasında bırakanlar olacaktır. Harcanabilir kahramanlar olmayın" diyerek CHP'lilere tepki gösterdi.
Oyuncu Şebnem Bozoklu ise adeta mahalle baskısı ile yolsuzluğa sessiz kalan oyuncu arkadaşlarına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Bozoklu, Ekrem İmamoğlu için oy kullanmaya gittiği anı sosyal medya hesabından yayınlayıp "Ölü taklidi yapan arkadaşlarıma hikaye önerim" dedi.
Yine oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu da "Ses çıkaramayan sanatçı olamaz" diyerek yolsuzluğa destek çıkmayan oyuncuları linç etti.