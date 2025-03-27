CHP’den neden sessiz kaldın terörü: Ekrem İmamoğlu ile yolsuzluğa destek çıkmayan sanatçı, Youtuber ve markaları böyle hedef aldılar!

"SİZİ SOKAĞA ÇAĞIRANLAR GÜN GELİNCE SİZİ SOKAĞIN ORTASINDA BIRAKANLAR OLACAKTIR"

Ünlü fitness eğitmeni Barış Okan Belovacıklı da yolsuzluğa destek vermediği için linç edilen isimlerden biriydi. Belovacıklı "Sevgili Linç medya ekibi; Ben Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek, Özgür Özel'in sokak çağrısını ya da boykot listesini de paylaşmak zorunda değilim. Kimseye cici görünmek için ya da mahalle öyle istiyor paylaşım yapmayacağım, bunu bilin. Seküler mahalleye iş yapan biri olarak bunu da korkmadan söylüyorum. İsteyen takipten çıkar isteyen salonlarımı boykot eder, isteyen ajans beni Ban listesine koyar. Mahalle baskısından korkacak bir adam da olmadığım için en fazla basar giderim. Ama şunu bilin, gerek "Gezi" gerek şimdi, hiçbir zaman şiddete evrilebilme ihtimali yüksek sokak olaylarını desteklemedim, gençleri sokağa çıkmaya teşvik etmedim. Sizleri sokaklara çağıranlar gün gelince sizi sokağın ortasında bırakanlar olacaktır. Harcanabilir kahramanlar olmayın" diyerek CHP'lilere tepki gösterdi.