CHP'den neden sessiz kaldın terörü: İmamoğlu'nun yolsuzluğuna karşı çıkan sanatçıları ve markaları böyle hedef aldılar! | Video

CHP, rüşvet, terör ve yolsuzluk demekti… İBB ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan operasyonların ardından CHP yönetiminin 560 milyar TL’lik yolsuzluğu tek tek deşifre edildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise rüşvet çarkına tek kelime edemedi… Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluğuna destek vermeyip karşı çıkan markaları, sanatçıları ve iş insanlarını hedef seçti. CHP’liler tarafından başlatılan linç kampanyasına tepki gecikmedi.