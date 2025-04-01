CHP’li Vekil Enginyurt İmamoğlu’nu ihbar etmiş: "3 kuruşluk yardım yapıyor, milyarlık reklam veriyor"

Cemal Enginyurt, 2020 yılının mayıs ayında X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu her akşam reklamlarda. CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanı var, diğerleri böyle reklam filmlerinde rol almazken. Bu arkadaşın işi ne? Milyarlık reklam veriyor." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'nun reklam harcamalarının incelenmesini istemiş.

MADEM 16 MİLYONUN BAŞKANISIN

Enginyurt paylaşımının devamında ise, "Allah aşkına! 30 milyon para dağıtacağım diyerek tek kuruş dağıtmayan Ekrem Efendi! Madem dürüstsen, 16 milyonun başkanıysan, tüyü bitmemiş yetim hakkını niye reklama harcadın? Koronayla ilgili tek açıklaman yok, reklamın çok." ifadelerini kullandı.

YOLSUZLUĞUN SAVUNUCUSU OLDU

CHP'li Cemal Enginyurt, 2020'deki bu tavrının aksine; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile 19 Mart'ta başlatılan soruşturmaya karşı durdu ve söz konusu yolsuzlukların en büyük savunucularından biri oldu. Demokrat Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Salih Uzun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, 4 Şubat 2025 tarihinde CHP'ye katılmıştı. İki isme parti rozetlerini Meclis'teki grup toplantısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi'nden 39 isim, CHP listelerinden girerek vekil seçilmişti. Uzun ve Enginyurt da bu isimler arasındaydı.