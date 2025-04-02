İSTİB Başkanı Ali Kopuz: “Boykot çağrısı çaresizliklerini gösteriyor”

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, boykot çağrılarının muhalefetin çaresizliğini gösterdiğini belirterek, "Muhalefet bir yolsuzluk soruşturmasını unutturmak için her şeyi yapıyor, tüm tuşlara birden basıyor. Önce gençleri sokağa dökmeye çalıştılar, istedikleri başarıyı elde edemeyince, yerli ve milli markaları hedef tahtasına koydular. Millet yerli markalarına sahip çıkınca, bu kez tüm ticareti engellemeye çalışıyorlar. Bu çağrı tam bir çaresizlik ve basiretsizlik örneği... Milletimiz bu oyunlara elbette gelmeyecektir, ancak bu boykot çağrıları, şunu açık olarak gösteriyor ki, bir yolsuzluk soruşturmasını örtmek için, algı yönetimi için, sadece Türkiye'nin ticaretini, esnafın kazancını, milletin ihtiyaç duyduğu ürünü almasını engellemeyi değil, milleti ayrıştırmayı da göze almış durumdalar. Bu boykot çağrısını, çok çaresiz durumda olduklarının açık bir göstergesi olarak görüyorum ve milletimizin yarın onlara gereken cevabı vereceğine inanıyorum" dedi.