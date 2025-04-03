Hulusi Akar’dan Özgür Özel’e çok sert sözler: Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'da milli ekonomiyi hedef alarak 'Boykot' çağrısı yapmasına tepki gösterdi. Sarıyer'de esnafları ziyaret eden Akar, bir kafede AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ile kahve içti, marketten alışveriş yaptı. Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Akar, "Bu insanlar sabahın köründe kalkıp, yağmur, çamur demeden kendi evlatlarının rızkını kazanmaya çalışıyorlar. Bu insanların boykot edilmesi demek büyük bir haksızlık, büyük bir yanlışlık. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça Ahmet Kaya'nın dediği gibi." ifadelerini kullandı. Akar, muhalefetin 70 bin kişiyi katleden Siyonist İsrail'i destekleyen firmalara boykot çağrısı yapmamasının da altını çizerek, "Burada İsrail'in yaptıklarına duyarsız kalıp kendi menfaatleri için, kendi istikballeri ve koltukları için tedbir olarak vatandaşın kullanılması çok büyük ayıp ve çok büyük yanlış." dedi.
"NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK NEREDEN BAKSAN AHMAKÇA"
Akar, Sarıyer'deki esnaf ziyareti ve alışverişi sırasında sabah.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısının anlamsız ve tehlikeli olduğunu söyledi. Akar, "Böyle bir teklif, böyle bir konuşma Türkiye'de anamuhalefeti temsil eden bir genel başkana kesinlikle yakışmayan bir şey. Böyle bir şey nasıl akıllarına geldi, bunu nasıl konuştular ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Burada milli, yerli, evlatlarının rızkını kazanmaya çalışan esnaftan bahsediyoruz. Bu insanlar sabahın köründe kalkıp, yağmur, çamur demeden kendi evlatlarının rızkını kazanmaya çalışıyorlar. Bu insanların boykot edilmesi demek büyük bir haksızlık, büyük bir yanlışlık. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça Ahmet Kaya'nın dediği gibi." ifadelerini kullandı.
Hulusi Akar'dan Özgür Özel'e tepki: "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!" | Video
"KIRMIZI KARTLIK İŞLER YAPMAMAK LAZIM"
Akar, "Sabahtan beri Sarıyer'de geziyoruz, böyle bir şeyin ne izi, ne alameti var." dedi ve şöyle devam etti:
Hayatın olağan akışı devam ediyor. Bizim burada yapmamız gereken normali bulmak, normalle uğraşmak, normalle yaşamak. Olayı çerçevenin dışına çıkarmak suretiyle sarı kartlık, kırmızı kartlık işler yapmamak lazım.
"KENDİ İSTİKBALLERİ VE KOLTUKLARI İÇİN MİLLETİ TEDBİR OLARAK KULLANMALARI ÇOK AYIP"
Siyonist İsrail Devleti'nin Gazze'de uyguladığı soykırımı hatırlatan Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İsrail'e destek veren firmalara yapılan boykota destek vermediğini hatırlattı, sert ifadeler kullandı.
Akar, "Sadece bilinen 70 binden fazla insanı katleden, onlara etnik temizlik uygulayan, soykırım uygulayan bir devlete karşı, o devleti destekleyenlere karşı hiçbir tepki göstermeyenlerin, burada durup dururken tarafsız ve bağımsız yargının yaptığı çalışmaların, soruşturmaların sonuçlarını beklemeden bu şekilde halkı boykota davet etmesi büyük bir gaflet ve yanlış. Her yer tıklım tıklım. Herkes alışverişini sürdürüyor. Hayat normal devam ediyor onlar ne derlerse desinler. Burada İsrail'in yaptıklarına duyarsız kalıp kendi menfaatleri için, kendi istikballeri ve koltukları için tedbir olarak vatandaşın kullanılması çok büyük ayıp ve çok büyük yanlış." dedi.