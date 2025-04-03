Hulusi Akar’dan Özgür Özel’e çok sert sözler: Nereden baksan tutarsızlık nereden baksan ahmakça!

"KIRMIZI KARTLIK İŞLER YAPMAMAK LAZIM"

Akar, "Sabahtan beri Sarıyer'de geziyoruz, böyle bir şeyin ne izi, ne alameti var." dedi ve şöyle devam etti:

Hayatın olağan akışı devam ediyor. Bizim burada yapmamız gereken normali bulmak, normalle uğraşmak, normalle yaşamak. Olayı çerçevenin dışına çıkarmak suretiyle sarı kartlık, kırmızı kartlık işler yapmamak lazım.