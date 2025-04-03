Hulusi Akar'dan Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki: "Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça!" | Video

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel başkanı Özgür Özel'in ekonomiyi durdurma ve boykot çağrısına sert tepki gösterdi. Akar, "Burada İsrail'in yaptıklarına duyarsız kalıp kendi menfaatleri için, kendi istikballeri ve koltukları için tedbir olarak vatandaşın kullanılması çok büyük ayıp ve çok büyük yanlış" dedi. Akar, "Bu insanlar sabahın köründe kalkıp, yağmur, çamur demeden kendi evlatlarının rızkını kazanmaya çalışıyorlar. Bu insanların boykot edilmesi demek büyük bir haksızlık, büyük bir yanlışlık. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça." ifadelerini de kullandı.