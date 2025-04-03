TİHEK harekete geçti: Özgür Özel’e boykot incelemesi

Aynı zamanda avukat olan Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Türkiye İnan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurarak, CHP Genel Başkanı Özel'in ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini ve gerekli incelemelerin yapılarak idari yaptırım uygulanmasını talep etti. Mertoğlu, TİHEK'e başvurusuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

SİYASİ GÖRÜŞ VE SERVET AYRIMCILIĞI

"6701 sayılı kanun kapsamında cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır. Yine 6701 sayılı kanun ayrımcılık talimatı vermeyi de bir ayrımcılık türü olarak belirlemiştir. Muhatap Özgür Özel CHP Genel Başkanıdır. Son zamanlarda kimi zaman görsel ve yazılı basın aracılığı ile kimi zaman sosyal medya aracılığı ile kimi zaman da yaptığı açık hava toplantılarında birçok medya kuruluşunu kendi siyasi emellerine destek olmadıkları gerekçesi ile hedef almakta, milli firmaları boykot çağrısı yapmaktadır. Muhatap Özgür Özel'in ideolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde ne kadar yerli firma ve kuruluş varsa kendi siyasi görüşüne mensup olmadığı varsayımından hareketle sarf ettiği sözler Anayasa'nın 17.,19., 20.,25.,28.,35.,48. maddelerinde teminat alınan hakların açıkça ihlalidir."