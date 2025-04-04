CHP kurultayı için ikinci aday belli oldu! İşte Özgür Özel’in 6 Nisan’daki rakibi

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kurultayda aday olmayacağını ilan etti. Ancak CHP'nin eski Genel Başkanı, açıklaması öyle ifadeler kullandı ki sözleri birçok muhalif isim tarafından İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu sözlerinin başında, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.