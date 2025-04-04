CHP kurultayı için ikinci aday belli oldu! İşte Özgür Özel’in 6 Nisan’daki rakibi

CHP, kaos ortamında olağanüstü kurultaya gidiyor. Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
ÜMİT UYSAL ADAYLIĞINI DUYURDU
Kurultaya tek aday olarak giden Özgür Özel'in rakibi belli oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu ilan etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU ADAY MI?
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kurultayda aday olmayacağını ilan etti. Ancak CHP'nin eski Genel Başkanı, açıklaması öyle ifadeler kullandı ki sözleri birçok muhalif isim tarafından İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.
Kılıçdaroğlu sözlerinin başında, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.