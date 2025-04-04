Haberler Gündem Haberleri CHP kurultayı için ikinci aday belli oldu! İşte Özgür Özel'in 6 Nisan'daki rakibi
Giriş Tarihi: 4.4.2025 17:50 Son Güncelleme: 4.4.2025 18:02

CHP kurultayı için ikinci aday belli oldu! İşte Özgür Özel'in 6 Nisan'daki rakibi

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibeli kurultay iddiaları sonrası ön alma hamlesi yaparak 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. Kurultaya sayılı günler kala Özgür Özel'e karşı bir isim daha genel başkanlık için adaylığını ilan etti.

CHP kurultayı için ikinci aday belli oldu! İşte Özgür Özel’in 6 Nisan’daki rakibi

CHP, kaos ortamında olağanüstü kurultaya gidiyor. Kurultayın 6 Nisan günü yapılacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özel, "6 Nisan günü CHP'nin Genel başkanı olarak delegelerimizin 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiyle bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bir süreçte onların yeniden yetkilendirilmesine, onların CHP'nin iradesini tazelemelerine davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMİT UYSAL ADAYLIĞINI DUYURDU

Kurultaya tek aday olarak giden Özgür Özel'in rakibi belli oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 6 Nisan'daki olağanüstü kurultayda genel başkanlık için aday olduğunu ilan etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARI İÇİN İPTAL BAŞVURUSU TALEBİNE RET

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 6 Nisan 2025'te 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünün durdurulması talebine yönelik ihtiyati tedbir istemini reddetti.

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından açıklama yaparak kurultayda aday olmayacağını ilan etti. Ancak CHP'nin eski Genel Başkanı, açıklaması öyle ifadeler kullandı ki sözleri birçok muhalif isim tarafından İmamoğlu'na gönderme olarak yorumlandı.

Kılıçdaroğlu sözlerinin başında, "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP kurultayı için ikinci aday belli oldu! İşte Özgür Özel'in 6 Nisan'daki rakibi
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