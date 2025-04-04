İzlemeyin dediği ATV rekor kırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün için "ATV'de yayınlanacak olan Türkiye Ziraat Kupası çeyrek final maçını izlemeyin" çağrısında bulundu. Özel, derbi maçını boykot çağrısını yaparken "ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Ben Fenerbahçeliyim, biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz" dedi. Özel ayrıca ATV'ye reklam veren firmaları da tehdit edip reklam verenlerle ilgili raporlama yapacaklarını açıkladı. Özel'in 'maçı izlemeyin' çağrısı vatandaşta karşılık bulmadı. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe-Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu. 2 Nisan reyting sonuçlarına göre; Tüm Kişiler'de yüzde 20.72 izlenme oranı ve yüzde 46.90 izlenme payına, AB Sosyal Statü'de yüzde 20.93 izlenme oranı ve yüzde 52.37 izlenme payına, +20 ABC1'de ise yüzde 22.62 izlenme oranı ve yüzde 49.72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu. ATV'de yayınlanan maçın izlenme rekoru kırması boykot çağrısının kale alınmadığını gösterdi.RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise boykot çağrısına rağmen ATV'nin reyting rekorları kırmasına dikkat çekti. Şahin, "ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu. Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi. Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi. Teşekkürler Türkiye" dedi.