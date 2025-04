Milletim boykotu affetmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan şunları söyledi:Ticaret Bakanı'mın hem yürüttüğü görüşmeler hem de Amerika'yla ilgili seyahat takvimi söz konusu. Bu takvim, her an devreye girebilir. Arkadaşlarımızın bu çerçevede Amerika'ya gidişleri gündemde olabilir. Bu ziyaretlerde, son günlerde kamuoyunun da gündeminde yer alan bazı yapılandırma meseleleri, ana başlıklar arasında yer alabilir. Temennimiz, Türkiye'ye yönelik olumlu yaklaşımın sadece sözde kalmaması, aynı zamanda fiilen de hayata geçirilmesidir.Şu anda terörsüz Türkiye ile ilgili süreç, planladığımız şekilde ilerlemektedir. Herhangi bir aksama ya da sıkıntı söz konusu değildir. Gelişmeler, her geçen gün hem ülkemizin hem de bölgemizin lehine olacak şekilde seyrediyor. Ortaya çok daha sağlıklı bir yapı çıkıyor. CHP'nin teröre yönelik attığı bu adımlar da tutmadı, tutmayacak. Çünkü Türkiye dipdiri ayaktadır. Türkiye, dimdik durmaktadır; gündemi elindedir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin şu anda her şeyidir. Terörsüz bir Türkiye'yi Cumhur İttifakı zaten en güzel şekilde kurmakta ve kararlılıkla yürütmektedir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Bunların hiçbiri tutmaz, tutmayacaktır. Ve her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var. Ekonomiden siyasete, kültürel bağlardan uluslararası ilişkilere kadar her yönüyle bambaşka bir Türkiye yükseliyor. Bu Türkiye, bundan sonraki süreci çok daha güçlü, çok daha farklı bir şekilde inşa edecektir.Sizler zaten tüm bu değişimleri en az benim kadar yaşadınız, gördünüz. Onlar, 2 Nisan'ı bir tarih olarak ilan ettiler. Ama ne oldu? Gördüğünüz gibi, alışveriş merkezleri onların dediği gibi boş kalmadı. Tam aksine, çok daha hareketli bir süreç yaşandı. Örneğin, daha önce alışveriş oranı yüzde 25'lerdeyken, şimdi bu oran yüzde 29.7'ye kadar tırmandı. Bugünkü süreçte ise bu oran yüzde 28 seviyesinde seyrediyor. Bu da çok net bir gerçeği ortaya koyuyor: Bu millet, ülkenin aleyhine kampanya yürütenleri; ekonomiyi sabote etmeye çalışanları affetmiyor. Tam aksine, daha fazla alışveriş yaparak cevabını veriyor. Hatta dün bir yere misafirliğe gittim. Çok enteresan bir şey duydum. Dedi ki: "Şu anda fabrikamın tüm araç ve gereçlerini seferber ettim. Eğer çeyrek depo bile yakıtınız varsa, bugün mutlaka alışveriş yapacaksınız. Tüm araçların depolarını fulleyin." Üçünden itibaren bu anlayışla mesaiye başlıyormuş. Bu nedir? Bu, milli ve yerli bir duruşun ne olduğunu göstermektir. Ben, bu şekilde duran her bir vatandaşımıza, hem şahsım hem de milletim adına gönülden teşekkür ediyorum.Sayın Devlet Bahçeli, mesaisine yeniden başladı. Sağlığıyla ilgili spekülasyonlar vardı. Bunların hepsinin, nasıl yalancı ve palavracı odaklardan çıktığı bir kez daha ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi, Devlet Bey, rahmetli Alparslan Türkeş'e olan vefa vecibesini her yıl yerine getiriyor; bu yıl da aynısını yaptı. Kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Rahmetli Türkeş için duamızı yaptığımızı ifade ettim. Bizler, bu ülkeye ve millete her türlü faydası, hizmeti dokunmuş büyüklerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kendisine "Nasılsınız?" diye sorduğumda, verdiği cevap çok netti: "Gayet iyiyim. Bugün de vecibemizi yerine getirdik." Rabb'im sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok iş var.