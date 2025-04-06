Haberler Gündem Haberleri Aslı Baykal'dan CHP'nin skandallarla dolu kurultayına tepki: Buna sessiz kalanlar siyaseten bitmiştir!
Giriş Tarihi: 6.4.2025 19:28 Son Güncelleme: 6.4.2025 19:32

Aslı Baykal'dan CHP'nin skandallarla dolu kurultayına tepki: Buna sessiz kalanlar siyaseten bitmiştir!

İBB'ye yönelik yolsuzluk/terör soruşturması sonrası apar-topar olağanüstü kurultay kararı alan CHP'ye ve yönetimine Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi. Aslı Baykal, eski CHP Genel Başkanı olan babasının adının kurultayda adının anmamasına vurgu yaptı ve, "Buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir.Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca." dedi.

Aslı Baykal’dan CHP’nin skandallarla dolu kurultayına tepki: Buna sessiz kalanlar siyaseten bitmiştir!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün gerçekleştirmeye başladığı ve skandallara sahne olan kurultayına Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan tepki geldi. Aslı Baykal, eski CHP Genel Başkanı olan babasının adının kurultayda adının anınmamasına vurgu yaptı ve zehir zemberek sözler kullandı.

Aslı Baykal sosyal medya hesabı X üzerinden şunları kaydetti:

"SESSİZ KALANLAR SİYASETEN BİTMİŞTİR"

Darbe ile kapatılmış CHP'nin 2. kez açılmasını sağlayan ve miras bıraktığı siyaset şeklini artık bitirmek üzere oldukları CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir.

Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aslı Baykal'dan CHP'nin skandallarla dolu kurultayına tepki: Buna sessiz kalanlar siyaseten bitmiştir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz