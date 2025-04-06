Aslı Baykal’dan CHP’nin skandallarla dolu kurultayına tepki: Buna sessiz kalanlar siyaseten bitmiştir!

Aslı Baykal sosyal medya hesabı X üzerinden şunları kaydetti:

"SESSİZ KALANLAR SİYASETEN BİTMİŞTİR"

Darbe ile kapatılmış CHP'nin 2. kez açılmasını sağlayan ve miras bıraktığı siyaset şeklini artık bitirmek üzere oldukları CHP genel başkanı Deniz Baykal'ın ismini kurultayda anamayanlar kadar buna sessiz kalan delegeler ve tüm partililer de siyaseten bitmiştir.

Yönetime karşı sesini çıkaramayan, aday yapılma umudu ile bekleşen bir topluluk kalmıştır geriye yalnızca.