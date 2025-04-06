SON DAKİKA | CHP kurultayında kavga! Berhan Şimşek ve Özgür Özel birbirine girdi: Kısa donla geziyordu...

Her ne kadar mevcut yönetimin son 15 günlük performansından memnun olunsa da, parti yönetimimizin en güçlü şekilde yeniden yapılandırılması.

CHP'nin, bütün Türkiye'yi kucaklayan, 85 milyonun tamamını yol arkadaşı kabul eden ve yüzde 50'yi aşan bir halk desteğine ulaşabilmesi.

Bu üç ana nedenle çıktığım yolda, partimi yıpratmamak için burada detaylarını ifade etmeyeceğim gerekçelerle adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım."